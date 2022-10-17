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Общество17 октября 2022 9:48

В ДНР разъяснили порядок оформления ОСАГО в переходный период

Процедуру обещают пересмотреть
Ирина ДМИТРИЕВА
Полис ОСАГО необходимо иметь всем владельцам используемых на территории Республики транспортных средств

Полис ОСАГО необходимо иметь всем владельцам используемых на территории Республики транспортных средств

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В соответствии с законодательством ДНР, полис ОСАГО необходимо иметь всем владельцам используемых на территории Республики транспортных средств. Об этом напомним в ходе прямой линии на телеграм-канале врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Однако с связи с вхождением ДНР в состав Российской Федерации возникла законодательная коллизия. Следуя федеральному конституционному закону, которым сейчас руководствуются в Республике, до 1 января 2024 года в регионе будет применяться местное законодательство об ОСАГО. Таким образом, выходит, что автовладельцам при пересечении границы с другими регионами РФ необходимо иметь при себе ОСАГО республиканского и российского образца.

- Не совсем корректно. Этого задвоения необходимо избежать. Я уже поставил задачу, сейчас подумаем, каким образом это урегулировать, - заявил Денис Пушилин.

К решению этого вопроса врио Главы ДНР пообещал подключить профильные министерства и депутатский корпус Российской Федерации, так как он должен быть отрегулирован в том числе и на федеральном уровне.

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