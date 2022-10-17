В ДНР разъяснили порядок оформления ОСАГО в переходный период

Полис ОСАГО необходимо иметь всем владельцам используемых на территории Республики транспортных средств Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В соответствии с законодательством ДНР, полис ОСАГО необходимо иметь всем владельцам используемых на территории Республики транспортных средств. Об этом напомним в ходе прямой линии на телеграм-канале врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Однако с связи с вхождением ДНР в состав Российской Федерации возникла законодательная коллизия. Следуя федеральному конституционному закону, которым сейчас руководствуются в Республике, до 1 января 2024 года в регионе будет применяться местное законодательство об ОСАГО. Таким образом, выходит, что автовладельцам при пересечении границы с другими регионами РФ необходимо иметь при себе ОСАГО республиканского и российского образца.

- Не совсем корректно. Этого задвоения необходимо избежать. Я уже поставил задачу, сейчас подумаем, каким образом это урегулировать, - заявил Денис Пушилин.

К решению этого вопроса врио Главы ДНР пообещал подключить профильные министерства и депутатский корпус Российской Федерации, так как он должен быть отрегулирован в том числе и на федеральном уровне.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Денис Пушилин: «Как новому региону Российской Федерации нам нужен наиболее безболезненный, бесшовный переходный период»

Лидер ДНР отметил, что Республике предстоит проделать большую работу в процессе интеграции с Россией (подробнее)