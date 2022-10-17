Денис Пушилин сообщил о порядке выдачи паспортов РФ с местной регистрацией и сроке действия паспортов ДНР

Денис Пушилин отвечает на вопросы жителей об особенностях интеграции с Россией. Фото: АГ ДНР

Сегодня, 17 октября, в телеграм-эфире врио Главы ДНР Денис Пушилин ответил на вопрос жительницы Горловки Инны и других жителей ДНР о порядке выдачи паспортов РФ с отметкой местной регистрацией, а также о сроке действия паспортов ДНР.

- В выдаваемых после 4 октября паспортах РФ уже будет стоять отметка о местной регистрации, - сказал Пушилин.

Также прорабатывается порядок отметки о прописке в ранее выданных российских паспортах.

С 20 октября откроются первые пункты по приему документов на паспорта РФ – два в Донецке, а также по одному в Енакиево, Харцызске и Мангуше. В будущем прием документов будет налажен во всех секторах Миграционной службы ДНР.

- Выдача паспортов ДНР прекращена. Сам документ продолжает действовать. Срок пока не определен, он будет зависеть от хода оформления российских паспортов, - подчеркнул Пушилин.

Прямой эфир по вопросам интеграции с РФ транслируется в телеграм-канале Пушилина, на официальном сайте Главы ДНР и на телеканале «Юнион».

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