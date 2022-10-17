Начался телеграм-эфир врио Главы ДНР Дениса Пушилина по вопросам интеграции с Россией

Денис Пушилин ответит на вопросы жителей об особенностях интеграции с Россией. Фото: АГ ДНР

Сегодня, 17 октября, в 12 часов начался телеграм-эфир врио Главы ДНР Дениса Пушилина. Руководитель нового региона РФ в своем телеграм-канале ответит на вопросы жителей об особенностях интеграции Донецкой Народной Республики с Россией. Также прямой эфир будет транслироваться на официальном сайте Главы ДНР и на телеканале «Юнион».

- Друзья, прямой эфир «Донбасс — Россия, что дальше» в моем телеграм-канале состоится в понедельник, 17 октября, в 12:00, — отметил Пушилин.

Вопросы на эфир можно было прислать через чат-бот.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии ДНР в состав России в качестве нового субъекта 5 октября. Ранее документ был одобрен Государственной Думой и Советом Федерации РФ. Помимо ДНР новыми субъектами РФ стали ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Конституционные федеральные законы об их вступлении в Россию прошли аналогичные юридические процедуры.

Денис Пушилин указом Президента РФ был назначен врио Главы ДНР.

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