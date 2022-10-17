В Донецке горадминистрация из-за обстрела здания работает в дистанционном режиме

Последствия обстрела здания администрации Донецка. Фото: ТГ/Кулемзин

Все службы и отделы донецкой городской администрации перешли на дистанционный режим работы в связи с попаданием украинских снарядов в здание мэрии. Об этом сообщил сегодня столичный градоначальник Алексей Кулемзин.

- В связи со вчерашним попаданием украинских снарядов в здание городской администрации, работа всех служб продолжается в дистанционном режиме, — отметил он.

Со всеми вопросами горожане могут обратиться в диспетчерскую службу по номеру телефона: +7 949 308 45 80. Звонки принимаются круглосуточно.

Утром 16 октября здание мэрии Донецка в Ворошиловском районе попало под обстрел. Было выпущено три ракеты из установки М142 HIMARS. Огонь велся со стороны Курахово (приблизительно в 30 км от центра столицы). Основной удар пришелся в заднюю часть здания. Здесь полностью обрушена облицовка, выбиты окна, покорежены металлоконструкции. В кабинетах и помещениях повреждены перегородки, выбиты двери, разбита мебель. Также нарушена работа инженерных сетей, нет электричества и интернета.

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