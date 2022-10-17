В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ погибли трое и ранены 8 мирных жителей

Последствия обстрела здания администрации Донецка. Фото: ТГ/Кулемзин

По данным представительства ДНР в СЦКК за истекшие сутки ВСУ 43 раза открывали огонь по территории Республики, выпустили 171 ракету, снаряд и мину.

На донецком направлении противник применял – РСЗО «Himars», артиллерию 155, 152 и 122 мм. На ясиноватском – РСЗО «Град», артиллерию 155 и 122 мм. На горловском - артиллерию 155 и 152 мм, танк, минометы 120 мм.

Под вражеским огнем оказались районы девяти населенных пунктов Республики: Донецк (Ворошиловский. Ленинский, Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Гольмовский, Зайцево, Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Яковлевка, Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы), Еленовка.

В результате обстрелов трое мирных жителей в Куйбышевском районе Донецка и Еленовке. Ранения различной степени тяжести получили 8 гражданских лиц в Ворошиловском и Куйбышевском районах Донецка.

Повреждены 20 домостроений в Куйбышевском, Ворошиловском и Петровском районах Донецка, Александровке, а также 6 объектов гражданской инфраструктуры.

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