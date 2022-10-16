«Зов сердец»: Жители Ленинградской области передали гуманитарную помощь для защитников Донбасса

По зову сердца жители РФ передали помощь военным ДНР. Фото: скриншот с видео УНМ ДНР

Сегодня, 16 октября, заместитель председателя Общественной палаты ДНР Екатерина Мартьянова совместно с Народной милицией Республики (проект «Зов сердец») предали гуманитарный груз, отправленный в Донецкую Народную Республику неравнодушными жителями Ленинградской области. Об этом через телеграм-канал сообщила пресс-служба Управления Народной Милиции ДНР (УНМ Республики).

- Средства личной гигиены, термобелье, средства индивидуальной защиты, аптечки, сладости и многое другое в эту минуту уже передается в боевые подразделения Народной милиции. Также в рамках проекта были переданы медикаменты, перевязочные пакеты, жгуты, капельницы и антисептики и прочее для медицинской службы Первого армейского корпуса, - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Еще организаторы акции передали письма на фронт русскому солдату от детей уже освобожденного Мариуполя с искренними словами благодарности и теплыми пожеланиями.

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