В ДНР 372 котельные уже подают тепло

Тепло еще далеко не везде. Фото: Архив «КП»

На сегодня в Донецкой Народной Республике запущены в работу 372 котельных. К теплоносителю подключены более трех тысяч потребителей.

- Подключены 187 школ (40,6%), 131 дошкольное учреждение (30,8%), 152 лечебных учреждения (55,1%), другие объекты. Также подключено более 2 тысяч жилых домов, - говорится в сообщении Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР.

Ранее сообщалось, что готовность помещений маневренного фонда в Мариуполе составляет 80-85%. Работы выполняют строители из Тулы и Санкт-Петербурга. Выполнены отделочные работы, закрыт тепловой контур, а комнаты обустроены всем необходимым для комфортного проживания.

По словам заместителя министра по вопросам жилищной политики Минстроя ДНР Сергея Мушенко, администрация города уже начала процесс расселения. Более ста человек накануне были обеспечены временным жильем.

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