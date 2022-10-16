Жители Мариуполя получили гуманитарную помощь от Рамзана Кадырова

В город из Чечни заехало четыре грузовика с продуктами. Фото: ДАН

Сегодня, 16 октября, в Мариуполь пришли грузовики с гуманитарной помощью от Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

Всего в город из Чечни заехало четыре грузовика с продуктами для населения. Сегодня же и состоялась выдача помощи. Любой житель мог получить на руки по 10 килограмм сахара, муки, гречки, 12 банок каждого вида консервов, а также по упаковке газированной воды. Раздачу помощи проводили активисты общественной организации «Молодая Республика».

- Набор очень такой хороший выдают. Я вот получила макароны, сахар, чай, консервы, сгущенку, фасоль, горошек, томаты, гречку и воду. Продукты все качественные. Думаю, такого набора хватит надолго. Очень приятно, что о нас всегда помнят и помогают, - рассказала местная жительница Галина.

Мероприятие посетил мэр города Константин Иващенко. Безопасность на месте обеспечивали сотрудники МВД ДНР и бойцы чеченского подразделения «Ахмат».

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