ВСУ обстреляли Смолянку в Донецке. Фото: СЦКК ДНР

Сегодня, 16 октября, украинские боевики обстреляли Смолянку Куйбышевского района Донецка. По данным военных экспертов СЦКК ДНР, ВСУ применяли артиллерию калибром 155 миллиметров.

- Вооруженные формирования Украины вели огонь с направления своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Карловка, - говорится в сводке Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

По словам военных экспертов, обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны украинских боевиков осуществлен из вооружения, поставленного странами НАТО, которые продолжают вместе с Украиной терроризировать мирных жителей и уничтожать социальную инфраструктуру Донецкой Народной Республики.

Зафиксировано повреждение частного жилого домостроения, по адресу: улица Олимпиева, 65. К счастью, обошлось без жертв.

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