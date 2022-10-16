В ДНР с начала суток в результате обстрелов ВСУ погибли три человека, еще семь – ранены

В Республике с начала дня от рук украинских боевиков погибли трое мирных жителей. Фото: Архив «КП»

Украинские боевики начали обстреливать территорию ДНР с 04.28. Враг выпустил к этому моменту почти 100 снарядов. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

Под обстрелами оказались Донецк, Еленовка, Макеевка, Горловка, Ясиноватая и их окрестности. Боевики Киева применяли РЗСО HIMARS и «Град», артиллерию калибрами 155, 152 и 122 мм, а также танковое вооружение.

В Ворошиловском районе Донецка под огнем оказалось здание столичной мэрии, здесь ранены четыре человека: двое мужчин 1963 и 1984 годов рождения, а также двое женщин 1964 и 1994 годов рождения. Двое мужчин погибли в Куйбышевском районе, один из них 1962 года рождения, анкетные данные другого устанавливаются. Также здесь ранены три человека: мужчины 1960 и 2001 годов рождения, женщина 1961 года рождения. В Еленовке обстрелом убита женщина 1966 года рождения.

Повреждены мэрия, торговый центр, торговые павильоны, аптека, автомобили и девять домов в Донецке.

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