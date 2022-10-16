Число раненных при обстреле мэрии Донецка возросло до четырех

Пострадавших госпитализировали Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Число раненных при обстреле мэрии Донецка 16 октября возросло до четырех человек. Об этом сегодня сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

Украинские боевики нанесли удар по Донецку американскими ракетами Himars. Одна из ракет попала в здание городской администрации. Ракетный удар украинские боевики осуществили в 07.37, вражеские боеприпасы разорвались со стороны Парка кованых фигур. Сгорело три автомобиля, стоявших возле мэрии. В здании городской администрации выбито остекление окон.

Тем временем, двое мирных жителей погибли под обстрелами вооруженных формирований Украины в Куйбышевском районе Донецка и поселке Еленовка.

- Так, мужчина погиб по улице Тюленина в Куйбышевском районе столицы. Его анкетные данные устанавливаются. Женщина 1966 года рождения погибла по улице Октябрьской в поселке Еленовка, - говорится в сообщении штаба.

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