Эдуард Басурин: Союзные силы за сутки уничтожили украинскую гаубицу, танк, восемь бронетранспортеров и пикапов, три беспилотника

Эдуард Александрович рассказал о ситуации на фронте Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Союзные силы за прошедшие сутки уничтожили до пятидесяти украинских боевиков. Об этом сегодня сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин.

- Совместными действиями военнослужащих ДНР и ВС РФ уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: гаубица 2С1 «Гвоздика», танк Т-64 БВ, восемь единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито три беспилотника противника. Потери в живой силе противника составили до 50 человек, - рассказал Эдуард Басурин.

Ранее «КП» сообщала, что украинские боевики нанесли удар по Донецку американскими ракетами Himars. Одна из ракет попала в здание городской администрации. Ракетный удар украинские боевики осуществили в 07.37, вражеские боеприпасы разорвались со стороны Парка кованых фигур. Ранены двое мирных жителей. Сгорело три автомобиля, стоявших возле мэрии. В здании городской администрации выбито остекление окон.

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