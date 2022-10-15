В ЛНР поблагодарили российских специалистов за помощь в восстановлении дорожной инфраструктуры Республики

Работы предстоит еще много, поэтому дорожники намерены продолжать в том же духе. Фото: donmintrans.ru

В Луганской Народной Республике поблагодарили российских специалистов за помощь в восстановлении местных дорог. Как отметили в Министерстве инфраструктуры и транспорта Республики, прибывшие в Донбасс коллеги из различных регионов России внесли неоценимый вклад в восстановление дорожной инфраструктуры ЛНР.

Ситуация складывалась так, что на некоторых участках дорог у луганских дорожников попросту не оставалось сил и средств на ремонт. Тогда на помощь им поспешили специалисты из России, которые не побоялись приехать сюда, чтобы вместе восстанавливать народное хозяйство.

Временно исполняющий обязанности главы ведомства Владимир Евдохин поблагодарил российских дорожников за проделанную работу и вручил лучшим из них ведомственные знаки «За содействие».

- Хочу поблагодарить от себя и от жителей Республики за ту помощь и поддержку, которую вы оказали при восстановлении наших дорог. Хочу сказать большое спасибо. Работы еще много, поэтому будем продолжать в том же духе, - отметил он.

Отметим, что церемония награждения была приурочена к Дню работников дорожного хозяйства, который в России отмечают ежегодно в третье воскресенье октября.

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