Донецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика15 октября 2022 11:47

В ДНР сообщили про уничтожение натовской гаубицы M777 и зенитно-ракетного комплекса ВСУ

Потери украинских войск в Донбассе растут
Ирина ДМИТРИЕВА
Потери ВСУ в Донбассе растут

Потери ВСУ в Донбассе растут

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки бойцы ДНР при поддержке российских войск уничтожили до 40 украинских силовиков и их технику. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин.

Он отметил, что украинские войска лишились, среди прочего, двух танков, натовской гаубицы и зенитно-ракетного комплекса.

- Совместными действиями военнослужащих ДНР и Вооруженных сил РФ уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: гаубица M777, два танка (Т-80 БВ и Т-72Б), зенитный ракетный комплекс «Оса», пять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито два БпЛА противника, - заявил Эдуард Басурин.

Тем временем о потерях противника рассказали также в оборонном ведомстве Луганской Народной Республики. Там отметили, что в ходе боестолкновений с подразделениями ЛНР украинские войска потеряли до 40 человек личного состава, один танк, три артиллерийские установки, шесть бронетранспортеров и 13 военных автомобилей.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

ЛНР и Украина провели обмен пленными, домой возвращены 10 военнослужащих Республики

Сейчас с ними работают психологи и врачи (подробнее)