В ДНР сообщили про уничтожение натовской гаубицы M777 и зенитно-ракетного комплекса ВСУ

Потери ВСУ в Донбассе растут Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки бойцы ДНР при поддержке российских войск уничтожили до 40 украинских силовиков и их технику. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин.

Он отметил, что украинские войска лишились, среди прочего, двух танков, натовской гаубицы и зенитно-ракетного комплекса.

- Совместными действиями военнослужащих ДНР и Вооруженных сил РФ уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: гаубица M777, два танка (Т-80 БВ и Т-72Б), зенитный ракетный комплекс «Оса», пять единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито два БпЛА противника, - заявил Эдуард Басурин.

Тем временем о потерях противника рассказали также в оборонном ведомстве Луганской Народной Республики. Там отметили, что в ходе боестолкновений с подразделениями ЛНР украинские войска потеряли до 40 человек личного состава, один танк, три артиллерийские установки, шесть бронетранспортеров и 13 военных автомобилей.

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