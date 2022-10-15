В ЛНР доставили вакцину от коронавируса для подростков

Препарат способен выработать в организме подростка устойчивый иммунитет к ковиду Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Луганскую Народную Республику впервые доставили вакцину от COVID Гам-КОВИД-Вак-М, предназначенную для лечения подростков. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

- Вакцина индуцирует формирование гуморального и клеточного иммунитета в отношении коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, - пояснили в ведомстве.

Медики отметили, что безопасность вакцины и ее иммунологические свойства были изучены во время клинического исследования у добровольцев возрастом от 12 до 17 лет. Препарат способен выработать в организме подростка устойчивый иммунитет к ковиду.

- Иммунизация препаратом Гам-КОВИД-Вак-М формирует устойчивый клеточный иммунитет у 93,2% обследованных добровольцев, - заявили в Министерстве здравоохранения Республики.

Напомним, в начале сентября в ЛНР сообщили о резком возрастании числа заболевших простудой и гриппом - показатели заболеваемости почти вполовину превысили допустимый эпидпорог. Медики констатировали, что большая часть заболевших - дети. На ковид за неделю тогда обследовались 2 080 человек, положительный результат был обнаружен в 622 случаях, что составляет практически треть от общего числа пациентов.

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