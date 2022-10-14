На границе ДНР с Россией уберут пункты пропуска

Таможенные процедуры на админгранице между ДНР и РФ прекращены с 5 октября Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На границе Донецкой Народной Республики и Ростовской области уберут пропускные пункты. Соответствующее распоряжение дал врио Главы ДНР Денис Пушилин. А ответственным за это поручение назначил председателя Правительства Республики Виталия Хоценко. Об этом сообщили в ДАН со ссылкой на официальные источники.

- Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поручил Председателю Правительства ДНР Виталию Хоценко обеспечить ликвидацию существующих пунктов пропуска, размещенных на административной границе с субъектами Российской Федерации, - проинформировали в Администрации руководителя Республики.

Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской Народной Республике приступили к ликвидации таможенных постов, расположенных на границе с Белгородской, Воронежской и Ростовской областями России. Еще 10 октября Правительство ЛНР приняло постановление «О закрытии пунктов пропуска», в связи с которым и была запущена данная процедура.

При этом внутренние таможенные посты Республики продолжают работать в штатном режиме, проводя импортно-экспортные операции с товарами из третьих стран.

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