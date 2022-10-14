Денис Пушилин расскажет про особенности переходного периода по интеграции ДНР с Россией 17 октября

Трансляция будет вестись в телеграм-канале Дениса Пушилина. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин ответит на вопросы жителей про особенности переходного периода по интеграции Республики с Россией. В понедельник, 17 октября, в его телеграм-канале по этому случаю будет организован прямой эфир.

- Друзья, прямой эфир «Донбасс - Россия, что дальше» в моем телеграм-канале состоится в понедельник, 17 октября, в 12:00, - проинформировал Денис Пушилин.

Лидер ДНР отметил, что вопросы на прямой эфир можно будет присылать через специальный чат-бот.

Напомним, ранее Денис Пушилин акцентировал внимание на том, что в связи с переходом Донецкой Народной Республики в правовое поле России требуется гармонизация законодательства, а это далеко не простой процесс. Однако времени на раскачку не так много: граждане Республики не должны почувствовать каких-то колебаний, провалов, то есть, по сути, должен быть бесшовный переход.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Жители ДНР могут получить СНИЛС на территории Республики

Страховой номер индивидуального лицевого счета может понадобиться в различных сферах жизни (подробнее)