В ДНР установили порядок изъятия частных земельных участков в пользу государства

Строительные работы, реконструкция и капремонты, сборка некапитальных строений могут осуществляться на территории разрушенной боевыми действиями жилой застройки Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В Донецкой Народной Республике установили порядок изъятия частных земельных участков под строительство, связанное с разрушениями от боев. Соответствующее постановление принял Государственный комитет обороны ДНР. Документ опубликован на сайте врио Главы Республики Дениса Пушилина.

В нем говорится, что строительные работы, реконструкция и капремонты, сборка некапитальных строений могут осуществляться на территории разрушенной боевыми действиями жилой застройки. Муниципальные власти сами определят участки, которые необходимы для строительства, а затем передадут их подрядчикам. И если в план застройки войдут индивидуальные земельные участки, то они подлежат изъятию. О таких участках местные власти должны заблаговременно проинформировать жителей.

Собственники могут заявить о своих правах на участки не позднее чем за три месяца со дня размещения объявлений. В случае выявления владельцев земли муниципалитет должен подготовить проект нормативного акта об ее изъятии и возмещении. Взамен собственникам предложат жилое помещение, земельный участок или возмещение его рыночной стоимости.

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