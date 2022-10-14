В Донецке из-за обстрелов ВСУ погибли двое и были ранены три мирных жителя

Пострадавших людей госпитализировали в больницы
Фото: Олег Укладов
Двое людей погибли в Донецке с начала суток из-за обстрелов ВСУ. Об этом сообщают официальные источники. Так, в Куйбышевском районе столицы смертельные ранения получил молодой мужчина.
- Вооруженные формирования Украины атаковали Куйбышевский район города. По проспекту Степаненко погиб мужчина 1981 года рождения, - проинформировали в Штабе территориальной обороны ДНР.
Тем временем в мэрии обнародовали информацию о последствиях обстрела Кировского района, в частности микрорайона шахты Абакумова.
- В результате артиллеристского удара погиб мирный житель 1987 года рождения, - уведомил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.
Сообщается также, что с начала текущих суток обстрелами со стороны украинских боевиков были ранены четверо мирных жителей Донецка - в Куйбышевском, Кировском и Петровском районах столицы.
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