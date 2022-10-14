К весне 2023 года российские специалисты построят в Волновахе новый микрорайон

Строительные работы уже начались. Фото: ТГ/Хоценко

В освобожденном городе Волноваха в ДНР строители из Ямало-Ненецкого автономного округа России приступили к строительству нового жилого микрорайона. Современные многоэтажки возведут на месте разрушенных боями домов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко.

Чиновник отметил, что вместе с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Эдуардом Осиповым проинспектировал сегодня территорию стройплощадки.

- Новый микрорайон вырастет на месте разрушенных в результате боевых действий со стороны Украины домов. Новые современные многоэтажки будут сданы в эксплуатацию уже весной 2023 года, - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что российские специалисты восстанавливают стоматологию в Волновахе. Ремонтные работы проводят организация «СК Интех» по заказу Челябинской области.

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