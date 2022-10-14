В ДНР более 12 тысяч жителей остаются без света из-за боевых действий

Нет ни одного города и поселка, где бы украинские боевики целенаправленно не старались уничтожить критическую важную инфраструктуру. Фото: mintek-dnr.ru

В Донецкой Народной Республике остаются без света более 12 тысяч потребителей. Непрекращающиеся обстрелы привели к отключению свыше 140 трансформаторных подстанций. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики ДНР.

- По состоянию на 7:00 14 октября на территории ДНР обесточено 143 ТП (трансформаторные подстанции), 12 399 абонентов, - проинформировали в ведомстве.

Напомним, Киев давно пытается создать в Донбассе коллапс. Нет ни одного города и поселка, где бы украинские боевики целенаправленно не старались уничтожить критическую важную инфраструктуру. Особенно достается энергетике. Так, только вчера вооруженные формирования Украины открыли огонь по Никитовскому району Горловки, в результате которого был обесточен 5301 абонент поселков шахты 8/17, шахты имени Н.А. Изотова, Ртутного комбината и Мичурина.

От действий киевского режима в ДНР с февраля наблюдаются также серьезные перебои с водой.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В ДНР отремонтировано более 430 тысяч квадратных метров муниципальных дорог

Ранее в Республике выполнялся лишь ямочный ремонт дорог (подробнее)