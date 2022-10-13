Аграрии ДНР засеяли озимыми 90 тысяч гектаров сельхозугодий

В ДНР увеличилась площадь посева озимых практически на 60%. Фото: ДАН

Озимыми культурами засеяно 90 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, при этом площадь посева превышает ту, что была в 2021 году. Об этом на совещании с председателем республиканского правительства заявил министр агропромышленной политики и продовольствия Артем Крамаренко.

— Посевная озимых культур под урожай 2023 года практически достигла экватора. Засеяно 90 тыс. га, что на 58% превышает площадь посева озимых на аналогичную дату 2021 года, — отметил Крамаренко.

Министр подчеркнул, что в Республике подходит к концу заготовка семенного материала озимых культур к посеву — 45 тысяч тонн семян проверили специалисты госинспекции.

Ранее Председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко заявил, что в ореховом хозяйстве «Горняк» в Мангуше планируется собрать более трех тонн миндаля и порядка пяти тонн грецкого ореха. Они в ближайшее время попадут на прилавки республиканских магазинов.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В Докучаевк провели новый водовод длиной почти семь километров

Специалисты продолжают работу и для других населенных пунктов ДНР (подробнее)