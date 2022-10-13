В Докучаевк провели новый водовод длиной почти семь километров

Восстановить водоснабжение также планируют в Еленовке и Березовом. Фото: пресс-служба Правительства ДНР

Специалисты Военно-строительной компании протянули новый водовод в Докучаевск. Его длина — 6 км 850 метров. Благодаря этому город вновь обеспечен водой. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства ДНР Евгений Солнцев.

— Докучаевск обеспечен водой. За это нужно сказать спасибо специалистам Военно-строительной компании, которые всего за полтора месяца протянули водовод протяженностью 6 км 850 м и установили необходимое для его работы оборудование, — отметил зампред.

Солнцев подчеркнул, что теперь специалисты взялись за строительство новой ветки, чтобы до конца года питьевая вода появилась и в домах жителей Еленовки и Березового. В работах задействовано 90 человек и 23 единицы техники.

— Стараемся не выбиваться из графика, — отметил Евгений Солнцев.

Напомним, что к началу октября в ДНР отремонтировано уже более 430 тысяч квадратных метров муниципальных дорог. Основной фронт работ пришелся на Ждановку, Кировское, Макеевку, Амвросиевский и Старобешевский районы.

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