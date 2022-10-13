Леонид Пасечник посмертно наградил защитников ЛНР из Кировска

Награды погибших военнослужащих вручили их родственникам. Фото: пресс-служба администрации города

Временно исполняющий обязанности Главы ЛНР Леонид Пасечник наградил погибших при защите Республики военнослужащих Народной милиции из Кировска. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

— Наши кировчане, ваши сыновья, ваши мужья, которые в трудное время для нашей Республики, нашего города, не задумываясь, встали на защиту Республики, на защиту детей города Кировска, на защиту нас с вами, на защиту русского мира, — отметила мэр города. — В этой борьбе с украинским неонацизмом, к сожалению, они заплатили очень высокую цену, которая может быть. Они отдали за это свои жизни.

Указом Леонида Пасечника медалями «За отвагу» посмертно награждены восемь военнослужащих, еще четверо павших защитников ЛНР удостоены орденов «Службою и храбростью» II степени. Глава города Виктория Сергеева передала награды родственникам погибших воинов.

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