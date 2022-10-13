В ДНР отремонтировано более 430 тысяч квадратных метров муниципальных дорог

Специалистам удалось увеличить темпы ремонта дорог. Фото: Минтранс ДНР

К началу октября в Донецкой Народной Республик отремонтировали более 430 тысяч квадратных метров муниципальных дорог. Основной фронт работ пришелся на Ждановку, Кировское, Макеевку, Амвросиевский и Старобешевский районы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики.

— Пока наши дороги оставляют желать лучшего. Обстрелы лишь усугубили их плачевное состояние. Последние несколько лет, ввиду сложной экономической ситуации в республике, нехватки техники и специалистов, города и районы выполняли в основном ямочный аварийный ремонт, — отметил заместитель министра строительства и ЖКХ ДНР Максим Жуковский.

Жуковский подчеркнул, что благодаря помощи строителей и технике, прибывшей из РФ, министерству удалось увеличить объемы текущего ремонта дорог. По мере сдвига линии фронта, объемы работ будут увеличиваться во всех населенных пунктах.

— Акцент делается на центральные и особо поврежденные участки дорог, но постепенно будем проводить текущий ремонт и внутриквартальных участков. Поэтому совсем скоро дороги перестанут быть нашей головной болью, — рассказал замминистра.

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