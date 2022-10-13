Мирный житель погиб в Петровском районе Донецка

Украинские боевики продолжают выпускать снаряды по жилым кварталам города
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Вооруженные формирования Украины вновь обстреляли Петровский район Донецка. В результате украинской агрессии погиб мирный житель 1956 года рождения. Еще один человек получил ранения. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.
— По дополнительной информации, в результате обстрела поселка Бирюзова Кировского района ранение получила женщина 1954 года рождения, — отметил мэр.
Напомним, что сегодня под огнем ВФУ оказались Куйбышевский, Кировский, Киевский и Петровский районы города. Ранее украинские боевики обстреляли больницу в Куйбышевском районе столицы Донецкой Народной Республики. За предыдущие сутки в Донецкой Народной Республике погибли два мирных жителя, и еще четверо получили ранения. Разрушено 15 жилых домов и семь объектов гражданской инфраструктуры.
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