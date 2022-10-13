ВФУ за сутки убили двух и ранили четырех мирных жителей в ДНР

Последствия обстрела территории водоканала в Киевском районе Донецка. Фото: t.me/dnronline

Вооруженные формирования Украины за сутки выпустили по Донецкой Народной Республике 226 боеприпасов, в результате чего погибли два мирных жителя в Калининском районе Горловки. Ранения получили четыре человека в Куйбышевском и Пролетарском районах Донецка, а также Горловке и Макеевке. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Повреждены 15 домостроений в Куйбышевском и Пролетарском районах Донецка, Макеевке и Горловке, а также семь объектов гражданской инфраструктуры. Под вражеским огнем оказались одиннадцать населенных пунктов Республики: Донецк, Зайцево, Гольмовский, Горловка, Новобахмутовка, Широкая Балка, Красный Партизан, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Макеевка и Еленовка, — отметили в ведомстве.

В СЦКК подчеркнули, что на донецком направлении противник применял РСЗО «Град», артиллерию 155,152 и 122 мм. На ясиноватском артиллерию 152 и 122 мм, крупнокалиберное и стрелковое оружие. На горловском — артиллерию 152 и 122 мм, минометы 120 мм.

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