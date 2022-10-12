В ДНР открылись первые площадки по продаже угля населению

Цены на уголь разнятся в зависимости от марки и местоположения площадки, но в среднем на 15% ниже рыночных. Фото: МинТЭК ЛНР

Площадки по продаже угля населению начали работу в Мариуполе, Харцызске и Шахтерске, ожидается их открытие также в других населенных пунктах ДНР. Об этом сообщили сегодня в Министерстве угля и энергетики Республики.

- В соответствии с поручением председателя Правительства ДНР, 10 октября начали работать угольные площадки для продажи топлива населению. Также в ближайшее время будут открыты площадки в Волновахе и Дебальцево, — отметили в ведомстве.

Площадки расположены: в Мариуполе — по улице Ленина, 99 на причале № 1 морского порта; в Харцызске — по улице Патона, 9 в районе предприятия «ХТЗ», в Шахтерске — по улице Кирова, 1а, производственно-техническое управление «Шахтерскпогрузтранс». Пока топливо отпускают по безналичному расчету, со временем его можно будет приобрести за наличные.

Реализуется антрацит марок АКО, АМ и АС. Цена за тонну — от 9,4 до 11 тыс. руб., от 8,1 до 9,7 тыс. руб., от 6,45 до 8,05 тыс. рублей соответственно. - - Цены на уголь разнятся в зависимости от марки и местоположения площадки, но в среднем на 15% ниже рыночных, - пояснил и.о. заместителя Председателя Правительства Владимир Ежиков.

Телефон для справок: 071 476 68 40.

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