В Горловке от прямого попадания украинского снаряда в дом погибли двое жителей и один был ранен

Трагедия произошла в результате прямого попадания вражеского снаряда в жилой дом. Фото: Архив ТГ/Приходько

Сегодня, 12 октября, вооруженные формирования Украины обстреляли поселок Русский край в Калининском районе Горловки. В результате погибли двое мирных жителей и один был ранен. Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько.

- К величайшему сожалению, вследствие обстрела горловского поселка Русский край со стороны украинских неонацистов погибли двое мирных граждан – мужчина 1982 года рождения, женщина 1988 года рождения. Один житель посёлка 1979 года рождения ранен, - написал в своем телеграм-канале Приходько.

Трагедия произошла в результате прямого попадания вражеского снаряда в жилой дом по улице Гудкова.

ВФУ обстреливают Республику с раннего утра. Также сообщалось о трех раненых мирных жителях в Донецке и Макеевке, повреждениях ряда домов и инфраструктурных объектов.

В предыдущие сутки в результате обстрелов ДНР погиб один житель и ранены пятеро.

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