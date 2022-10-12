В Пролетарском районе Донецка осколками украинской ракеты ранена пожилая женщина

Такие осколки нашли жители улиц Январская и Сентябрьская. Фото: ДНРонлайн

Сегодня, 12 октября, украинские боевики нанесли ракетный удар по Пролетарскому району Донецка. В результате ранение получила пожилая женщина, повреждены шесть частных домов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

- В Пролетарском районе по улице Январской ранена женщина, 1938 г.р. Повреждения получили частные жилые дома - ул. Январская, 29, 90 «а»; ул. Сентябрьская, 175, 187, 198, 206.

Это все район Чумаковской ЦОФ и железнодорожной станции «Чумаково».

Также порядка 1 тысячи абонентов сел Луганское, Сигнальное и Кременец остались без электроэнергии из-за украинских обстрелов.

Напомним, что ВФУ обстреливают Республику с раннего утра. В столице в зоне поражения оказались Кировский, Киевский, Куйбышевский, Петровский и Пролетарский районы. Повреждены многоквартирные и частные дома, магазин, территория предприятия. Ранее сообщалось о двух раненых гражданских — в Куйбышевском районе Донецка и Макеевке.

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