Врио Главы ДНР Денис Пушилин в телеграм-эфире ответит на вопросы об интеграции с Россией

Денис Пушилин ответит в прямом эфире на вопросы по процессу воссоединения с Российской Федерацией. Фото: АГ ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин ответит в прямом эфире на вопросы населения по процессу воссоединения Республики с Российской Федерацией. Об этом руководитель региона России сообщил сегодня в своем телеграм-канале.

- Друзья, как и обещал, даю ссылку на чат-бот, где вы можете задать свои вопросы, касающиеся настоящего и будущего Республики. Отвечу на них в ходе прямого эфира «Донбасс — Россия, что дальше» в своем телеграм-канале, — отметил Пушилин.

О дате и времени трансляции будет сообщено дополнительно.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии ДНР в состав России в качестве нового субъекта 5 октября. Ранее документ был одобрен Государственной Думой и Советом Федерации РФ. Помимо ДНР новыми субъектами РФ стали ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

В Донбассе определен переходный период до 1 января 2026 года.

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