В Донецке и Макеевке от украинских обстрелов ранены двое мирных жителей

Армия Украины с начала суток обстреливает Донецк, Макеевку, Горловку и другие населенные пункты Республики. Фото: ТГ/Кулемзин

Мужчина и женщина получили ранения в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины в Донецке и Макеевке. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

- В Куйбышевском районе Донецка по улице Северодвинской ранен мужчина 1970 г.р. В Макеевке в Червоногвадрейском районе по улице Авдеевской ранена женщина 1970 г.р., – говорится в сообщении.

Армия Украины с начала суток обстреливает Донецк, Макеевку, Горловку и другие населенные пункты Республики. Враг применяет ствольную и реактивную артиллерию, минометы. ВФУ с начала суток выпустили по ДНР свыше 140 боеприпасов, повреждены дома и коммуникации. Полностью обесточен поселок Гольмовский на севере Горловке.

В поселке Пантелеймоновка по улице Маяковского обнаружены противопехотные мины «Лепесток», которыми украинская армия забрасывает в ДНР с воздуха.

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