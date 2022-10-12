В Донецке массово устанавливают на улицах осветительные приборы со светодиодными лампами

Так выглядят уличные светильники с современными светодиодными лампами. Фото: ТГ/Кулемзин

В Донецке продолжают массово устанавливать на улицах осветительные приборы с современными светодиодными лампами. Об этом рассказал глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

- В нашем городе коммунальное предприятие «Донецкгорсвет» продолжает замену натриевых уличных осветительных приборов на светодиодные светильники. Сегодня работы проводятся на Ленинском проспекте - участке автомобильной дороги от Рембыттехники до путепровода. Будет установлено 68 новых светодиодных ламп, - написал в своем телеграм-канале мэр Донецка.

Он отметил, что улицы города уже освещают 350 новых светодиодных светильников.

- Мы и далее планируем реализовывать эту программу для удобства пешеходов и водителей, особенно на тех участках, где ранее отмечалось высокое количество ДТП, - подчеркнул Кулемзин.

Кстати, светодиодные светильники устанавливают и по периметру школ, в ремонте которых сейчас активно участвуют специалисты из других регионов России.

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