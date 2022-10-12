В ДНР закроют банковские счета граждан, по которым отсутствовали операции на протяжении двух лет

В ЦРБ разъяснили, какие счета подлежат закрытию. Фото: ЦРБ ДНР

Центральный республиканский банк (ЦРБ) до 1 ноября этого года закроет бездействующие в течение двух лет счета физических лиц. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе банка.

- В срок до 1 ноября 2022 года по инициативе Центрального республиканского банка ДНР будет осуществляться процедура закрытия текущих счетов (в том числе текущих счетов, операции по которым осуществляются с использованием электронных средств платежа) физических лиц, по которым отсутствовали операции на протяжении двух лет подряд и на которых отсутствуют остатки денежных средств, — сказано в сообщении.

Более детальную информацию можно получить при обращении в структурные подразделения ЦРБ.

Напомним, Центробанк ДНР проводит банковские операции, включая соцвыплаты, обслуживает счета государственных и местных бюджетов, уполномоченный орган лицензирования в определенных сферах деятельности. ЦРБ до перехода на официальные курсы валют ЦБ РФ был также регулятором валютного рынка.

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