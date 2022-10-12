В Луганске спасатели эвакуировали из дома 21 человека из-за пожара в сауне

Очаг возгорания находился в сауне в подвальном помещении дома. Фото: МЧС ЛНР

Спасатели МЧС ЛНР из-за пожара в сауне, расположенной в подвальном помещении многоэтажного жилого дома в Луганске, эвакуировали 21 человека. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Сообщение о возгорании в пятиэтажном жилом доме в квартале Восточный поступило на линию 101 Луганска 11 октября в 13:46. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что очаг возгорания находится в сауне в подвальном помещении дома. При этом в гостинице на первом этаже оставались люди.

- В одной из комнат гостиницы находился мужчина. Сотрудники МЧС надели на него аппарат для защиты органов дыхания и вывели на улицу. Таким же способом эвакуировали еще одного человека, - сообщили в МЧС.

Эвакуация жильцов дома проводилась из двух подъездов, всего на улицу помогли выбраться 21 человеку. Помощь медиков не понадобилась.

- Одновременно проводилось тушение пожара, которое осложнялось сильным задымлением, высоким температурным режимом по пути следования к очагу возгорания. Пожар был ликвидирован в 15:38. Огнем уничтожена комната сауны на площади 25 кв. м в подвальном помещении. Причина, убыток и сумма спасенного имущества устанавливаются, - добавили в ведомстве.

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