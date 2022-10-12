Газ на госзаправках в ДНР подешевел на 5 рублей

Новые цены на заправках РТК. Фото: РТК

Стоимость газа снизилась на пять рублей на автозаправочных станциях Республиканской топливной компании (РТК). Об этом сообщили на предприятии.

С сегодняшнего дня газ на госзаправках отпускают по 23 рубля за литр. По такой же цене можно приобрести газ и на частных АЗС.

Напомним, что 8 октября цены на бензин, дизтопливо и газ на госзаправках ДНР подорожали на один рубль. Бензин марок А-100, А-95 и А-92 поднялся до 66, 47 и 42 рублей за литр соответственно. Цены на дизельное топливо и газ выросли до 58 и 28 рублей.

Кстати, в соседней Ростовской области бензин марок А-95 стоит 53-54 рубля, А-92 – около 48 рублей, дизтопливо – около 53 рублей, а газ – в пределах 21 рубля.

Очевидно, что цены на топливо в ДНР будут постепенно выравниваться с ростовскими, если на территории Республики не будет проводиться какая-то другая налоговая политика.

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