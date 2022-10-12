Защитники Донбасса за сутки уничтожили 120 украинских боевиков и две гаубицы НАТО

Защитники Донбасса продолжают уничтожать живую силу и технику украинских оккупантов. Фото: НМ ЛНР

Защитники Донбасса за сутки уничтожили 120 украинских боевиков. Об этом сегодня сообщили в оборонных ведомствах ДНР и ЛНР.

- Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: 2 гаубицы М777, 2 грузовых автомобиля с боеприпасами, 3 огневые точки, также в воздухе сбито 3 БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 50 человек, - заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Потери киевских силовиков от огня Народной милиции ЛНР составили до 70 военнослужащих.

- За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 70 человек личного состава, 1 танк, 8 бронетранспортеров, 4 беспилотных летательных аппарата, 2 долговременные огневые точки, 12 единиц специальной автомобильной техники, - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

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