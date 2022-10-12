В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ погиб один и ранено пятеро мирных жителей

По Донецку противник применил американскую ракету AGM-88 HARM. Фото: ДНРонлайн

По данным представительства ДНР в СЦКК за истекшие сутки ВСУ 34 раза открывали огонь по территории Республики, выпустили 148 ракет, снарядов и мин.

На донецком направлении противник применял – AGM-88 HARM, артиллерию 155 и 152 мм, минометы 120 мм. На ясиноватском – артиллерию 155 мм, танки, НАР. На горловском - артиллерию 155 и 152 мм, минометы 120 мм.

Под вражеским огнем оказались районы девяти населенных пунктов Республики: Донецк (Ворошиловский, Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Зайцево, Горловка, Розовка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Каштановое, Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы), Александровка.

В результате обстрелов погиб житель поселка Александровка. Ранения различной степени тяжести получили 5 гражданских лиц в Куйбышевском и Киевском районах Донецка, Александровке.

Повреждены 17 домостроений в Ворошиловском и Кировском, Куйбышевском и Киевском районах Донецка, а также 1 объект гражданской инфраструктуры.

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