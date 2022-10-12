Украинские боевики три раза нанесли удары по ЛНР американскими ракетами HIMARS, погибли двое жителей

В Стаханове повреждены семь жилых домов и семь автомобилей, разрушено здание предприятия. Фото: СЦКК ЛНР

ВСУ за прошедшие сутки и нынешней ночью трижды обстреляли территорию ЛНР из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- 11 октября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела по населенным пунктам Стаханов и Троицкое с применением американской РСЗО М142 HIMARS. Выпущено пять ракет, - говорится в сообщении.

В результате обстрела в Стаханове повреждены семь жилых домов, разрушено здание частного предприятия, повреждены семь единиц автомобильной техники. К счастью, никто из жителей не пострадал. А в Троицком погиб один человек и ранена женщина 1971 года рождения, также разрушен жилой дом.

Сегодня ночью под обстрел попал Артемовск.

- Зафиксирован обстрел в 01:45 по населенному пункту Артемовск с применением РСЗО HIMARS. Выпущена одна ракета.В результате обстрела погиб мужчина 1955 года рождения, а также разрушен жилой дом, - сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.

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