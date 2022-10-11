В прифронтовом поселке Александровка под Донецком погиб мирный житель

Украинские боевики атакуют Донецк из артиллерии калибром 155 и 152 мм. Фото: ТГ/Кулемзин

В результате обстрела прифронтового поселка Александровка, расположенного в западной части Донецка, погиб мирный житель. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

- В результате обстрела поселка городского типа Александровка сегодня погиб мужчина (анкетные данные уточняются). Еще один мужчина 1944 года рождения получил ранения, - проинформировал мэр.

Отметим, что украинские боевики атакуют Донецк с раннего утра из артиллерии калибром 155 и 152 мм. По поступившей информации, в Киевском районе столицы в ходе дневного обстрела были ранены две женщины - 1966 года и 1967 года рождения. В Куйбышевском районе ранения получил мужчина 1979 года рождения.

В Кировском районе произошло автоматическое отключение 9 трансформаторных подстанций, без света остались 1100 абонентов микрорайона Текстильщик. Сейчас электроснабжение этого микрорайона восстановлено.

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