Предприниматель из Ростова передал современный миноискатель бойцам на передовые позиции в ЛНР

Миноискатель доставили бойцам, находящимся на передовых позициях, для обнаружения и обезвреживания взрывных устройств. Фото: УНМ ЛНР

Военнослужащие 2 армейского корпуса Народной милиции ЛНР получили современный миноискатель. Его в качестве гуманитарной помощи передал им предприниматель из Ростова-на-Дону Евгений Тихонов. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства Луганской Народной Республики.

Там уточнили, что бизнесмен предоставил миноискатель бойцам, находящимся на передовых позициях, для обнаружения и обезвреживания взрывных устройств. Те высоко оценили работу нового оборудования.

- Насчет работоспособности: он очень хороший, чувствительный. С ним очень удобно, легкий, довольно современный миноискатель. Это очень хороший вклад в победу, - отметил военнослужащий с позывным «Сява».

Напомним, для помощи Донбассу объединились миллионы людей. На платформе Общероссийского Народного фронта «Все для Победы» продолжаются сборы средств для закупки всего того, что необходимо для фронта. Курируют такие сборы знаменитости, лидеры общественного мнения. Поэтому в кротчайшие сроки грузы с бронежилетами, касками, беспилотниками, тепловизорами и всем тем, что заказывают бойцы, отправляются на линию боевого соприкосновения.

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