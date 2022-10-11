В освобождении Донбасса от ВСУ помогают бойцы двух добровольческих батальонов из Башкирии

В братской Республике всегда уделяли особое внимание патриотическому воспитанию молодежи и изучению героического прошлого России. Фото: телеграм-канал Дениса Пушилина

Бойцы двух добровольческих отрядов, сформированных в Башкирии, помогают освобождать Донбасс от ВСУ. Об этом сообщил врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, который побывал на праздновании Дня Республики Башкиртостан в Уфе.

Он отметил, что особое внимание в братской Республике всегда уделялось патриотическому воспитанию молодежи и изучению героического прошлого России.

- Неудивительно, что из Башкирии два батальона добровольцев участвуют в спецоперации, освобождении Донбасса от агрессии террористического украинского режима, - подчеркнул Денис Пушилин.

Лидер ДНР также напомнил, что Донбасс и Башкирия давно связаны узами дружбы - еще их деды и прадеды вместе победили немецкий фашизм. Вместе они чтут и общих героев, одному из которых - генерал-майору Минигали Шаймуратову - сегодня в Уфе открыли памятник.

Денис Пушилин поздравил жителей Башкортостана с праздником и поблагодарил добровольцев за помощь.

- В крепком единстве обязательно придем к победе России! - уверен он.

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