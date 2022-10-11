ВСУ ракетным обстрелом повредили 7 жилых домов и разрушили здание частного предприятия в Стаханове

Последствия обстрела города. Фото: СЦКК ЛНР

Украинские войска вновь атаковали город Стаханов в ЛНР из реактивной системы залпового огня HIMARS, выпустив по нему две ракеты. Об этом сообщили в представительстве Республики в СЦКК.

Там уточнили, что удар по населенному пункту был нанесен поздней ночью - в 00:50. Согласно предварительным данным, обнародованным администрацией города, в результате обстрела в Стаханове были повреждены шесть домов, нежилое строение и уничтожены несколько автомобилей. Наблюдатели СЦКК уточнили эту информацию.

- В результате обстрела Стаханова с применением американской РСЗО M142 HIMARS (всего противником выпущено две ракеты типа M31 GMLRS) повреждено семь жилых домов, разрушено здание частного предприятия, повреждено семь единиц автомобильной техники, - заявили представители Республики.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли из HIMARS город Старобельск в ЛНР. Украинские боевики выпустили по населенному пункту одну ракету типа M30A1 GMLRS с поражающими элементами в виде шрапнели. В результате обстрела был ранен один мирный житель, повреждения получили пункт временного размещения граждан, автомобиль МЧС ЛНР, хлебопекарня и четыре жилых дома.

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