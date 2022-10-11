В ДНР заработало территориальное управление Федерального казначейства России

Офис казначейства располагается по адресу: город Донецк, улица Артема, 38. Фото: t.me/HocenkoVP

В Донецке открылось Управление Федерального казначейства России по Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко, который вместе с заместителем руководителя Федерального казначейства Министерства финансов РФ Александром Демидовым разделил этот торжественный момент с сотрудниками ведомства.

Он отметил, что сотрудники управления не только обладают крепкими профессиональными знаниями и стратегическим мышлением, но также ответственно подходят к своему делу.

- Убежден, что все поставленные перед Управлением Федерального казначейства по ДНР задачи будут успешно и оперативно решаться в интересах жителей, - заявил Хоценко.

Отметим, что офис казначейства России располагается по адресу: город Донецк, улица Артема, 38.

Напомним, ранее Глава ДНР анонсировал прямой эфир по вопросам переходного периода. Денис Пушилин ответит на накопившиеся у жителей вопросы, касающиеся очередей на границе, цен на топливо, оформления документов - паспортов, недвижимости - и т.п.

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