Жителям ЛНР рекомендуют оформить СНИЛС до 1 января

Республика постепенно переходит в российское законодательное поле Фото: Елена ОДИНЦОВА

Жителям ЛНР рекомендуют до 1 января оформить страховой номер индивидуального лицевого счета. Об этом сообщили в Луганском информационном центре со ссылкой на начальника отдела персонифицированного учета и взаимодействия с застрахованными лицами Пенсионного фонда Республики Ирину Слесареву.

Она пояснила, что данный страховой номер понадобится гражданам в связи с переходом в российское законодательное поле.

- СНИЛС рекомендую оформить до 1 января следующего года, так как он может понадобиться в различных сферах жизни в связи с поэтапным переходом на российское законодательство, - заявила Слесарева.

Отметим, ранее сообщалось, что около 3 тысяч жителей Луганской Народной Республики уже оформили СНИЛС через пенсионную службу.

Напомним, что с 11 октября в ЛНР изменят процедуру растаможки автомобилей. Теперь оформление импорта машин будет производиться только на внутренних таможенных постах Республики.

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