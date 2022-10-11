В ЛНР изменят процедуру растаможки автомобилей

Сейчас на территории Республики действуют пять внутренних таможенных постов. Фото: ГТК ЛНР

Отныне оформление импорта автомобилей в ЛНР будет производится только на внутренних таможенных постах. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета Республики.

- Растаможка автомобилей для личного пользования с 11 октября 2022 года осуществляется только на внутренних таможенных постах, - рассказали там.

Уточняется, что подать соответствующее заявление можно как на сам внутренний таможенный пост, так и в таможенный комитет. Для этого необходимо предоставить документы, которые подтверждают право собственности на машину, а также про ее снятие с учета по месту предыдущей регистрации.

В таможенном органе отметили, что на территории Луганской Народной Республики сейчас действуют пять внутренних таможенных постов - «Луганск», «Алчевск», «Антрацит», «Свердловск» и «Старобельск».

Напомним, в ЛНР приступили к ликвидации таможенных постов на границе с Россией. При этом сотрудники внутренней таможни продолжат работать в штатном режиме.

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