В ДНР мошенники выманивают деньги у родственников военнослужащих Республики, попавших в плен

Людям предлагают уладить вопрос за деньги
Фото: Наталия НЕЧАЕВА
В Донецкой Народной Республике обнаружили новый вид мошенничества в интернете. Жертвами злоумышленников становятся родственники военнослужащих Республики, попавших в украинской плен. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.
- Неизвестные, представляясь журналистами различных СМИ, вступают в переписку с близкими пленных бойцов в социальных сетях. Людям предлагают помощь и советуют обратиться в чат-бот «Военная Комендатура» в Telegram, - рассказала омбудсмен.
После этого в чат-боте появляется собеседник, который якобы является работником военной комендатуры в Украине. Он запрашивает информацию о разыскиваемом и предлагает написать заявление о включении его в списки на обмен. А чтобы оно «пошло в ход», предлагает заплатить 5000 рублей.
Омбудсмен напомнила, что все переговоры об обмене пленными ведутся исключительно на уровне официальных ведомств и обратиться по данному вопросу можно только в Министерство обороны РФ или к Уполномоченному по правам человека в ДНР.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.
Читайте также
В ЛНР отреагировали на обвинения Киевом в «коллаборационализме» за референдум о вхождении в состав России
Председатель Общественной палаты ЛНР считает неважными толкования референдума президентом Украины (подробнее)