В ДНР мошенники выманивают деньги у родственников военнослужащих Республики, попавших в плен

Людям предлагают уладить вопрос за деньги Фото: Наталия НЕЧАЕВА

В Донецкой Народной Республике обнаружили новый вид мошенничества в интернете. Жертвами злоумышленников становятся родственники военнослужащих Республики, попавших в украинской плен. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

- Неизвестные, представляясь журналистами различных СМИ, вступают в переписку с близкими пленных бойцов в социальных сетях. Людям предлагают помощь и советуют обратиться в чат-бот «Военная Комендатура» в Telegram, - рассказала омбудсмен.

После этого в чат-боте появляется собеседник, который якобы является работником военной комендатуры в Украине. Он запрашивает информацию о разыскиваемом и предлагает написать заявление о включении его в списки на обмен. А чтобы оно «пошло в ход», предлагает заплатить 5000 рублей.

Омбудсмен напомнила, что все переговоры об обмене пленными ведутся исключительно на уровне официальных ведомств и обратиться по данному вопросу можно только в Министерство обороны РФ или к Уполномоченному по правам человека в ДНР.

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