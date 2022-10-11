Российские строители за считанные месяцы восстановили более 300 домов на юге ДНР

Работы идут полным ходом. Фото: Минстрой ДНР

Российские строители выполнили большой объем восстановительных работ в Новоазовском районе ДНР. Причем - в рекордно короткие сроки. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он поблагодарил за помощь специалистов из Москвы и руководство Новоазовского района.

- Большой объем работ сделан в Новоазовском районе за считанные месяцы. Наша признательность за это Московской области. Благодарю за вклад в отличную командную работу главу Новоазовского района Олега Моргуна, - заявил лидер ДНР.

По словам Дениса Пушилина, российские строители помогли восстановить кровлю на 309 домах, еще будут 120 отремонтированы в октябре. Ремонт выполнен также в трех школах и одном детском саде. В работе находятся еще 47 различных объектов для восстановления - шесть многоквартирных домов, шесть мостов, дороги на 14 направлениях и другое.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новоазовске ремонтируют центральную районную больницу. В ремонтно-восстановительных работах также участвуют московские специалисты.

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