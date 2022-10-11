Союзные силы уничтожили еще одну американскую гаубицу М777 в Донбассе

С 24 февраля на Украине и в Донбассе проводится специальная военная операция Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За прошедшие сутки бойцы ДНР при поддержке российских войск уничтожили до 40 украинских военных и их технику. В частности, еще одну американскую гаубицу М777, два танка и несколько бронемашин. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

- Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: гаубица М777, два танка, восемь единиц бронированной и специальной техники, а также один БпЛА. Потери в живой силе противника составили до 40 человек, - заявил он.

Тем временем в ЛНР потери противника оценили в 45 военнослужащих.

- Уничтожено до 45 человек личного состава, 5 бронетранспортеров, 3 артиллерийские установки, 2 беспилотных летательных аппарата, 15 единиц специальной автомобильной техники, - рассказал об успехах военной операции официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

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