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Общество11 октября 2022 8:17

К энергосистеме ДНР подключены почти 100 освобожденных населенных пунктов Республики

Совсем недавно энергетики восстановили напряжение еще в трех селах - Вольном, Новотатаровке и Лазаревке
Ирина ДМИТРИЕВА
На сегодняшний день подано напряжение уже в 97 населенных пунктов на освобожденной территории

На сегодняшний день подано напряжение уже в 97 населенных пунктов на освобожденной территории

Фото: Александр КОЦ

Число освобожденных населенных пунктов ДНР, подключенных к централизованному электроснабжению Республики, приблизилось к ста. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики Донецкой Народной Республики.

- На сегодняшний день подано напряжение уже в 97 населенных пунктов на освобожденной территории, - проинформировали в ведомстве.

В министерстве добавили, что совсем недавно энергетики восстановили электроснабжение еще в трех селах - Вольном, Новотатаровке и Лазаревке.

Напомним, отопить Мариуполь помогут передвижные котельные. Все необходимое для их работы уже есть. Поданы газ, свет, вода, проверены сети. В тестовом режиме был дан старт работы первых котельных - в Приморском, Ильичевском и Жовтневом районах. В скором времени планируется прибытие очередной партии оборудования, а всего к началу отопительного сезона в Мариуполе заработает более 100 установок.

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